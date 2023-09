Patricia Blanco möchte sich nach Trennung weiterentwickeln

Patricia Blanco (52) investiert derzeit viel Arbeit in sich. Ende Mai war bekannt geworden, dass der Reality-TV-Star und sein damaliger Verlobter Andreas Ellermann sich getrennt haben. Seither herrscht zwischen dem einstigen Paar ein öffentlicher Rosenkrieg. Für die Tochter von Roberto Blanco (86) ist das alles andere als einfach. Doch im Promiflash-Interview verrät Patricia jetzt, dass sie die Trennung als Anlass zur Weiterentwicklung nimmt.

"Eine Trennung ist manchmal schade, aber man merkt, es passt einfach nicht mehr. Selbstwert war auch ein Problem", gibt die 52-Jährige offen im Gespräch mit Promiflash im Rahmen der Dreharbeiten zu "VIPs only!" zu. Daher habe der TV-Star den Entschluss gefasst, an sich zu arbeiten. "Da habe ich natürlich auch Hilfe, das ist gut. Aktuell mache ich eine Speaker-Ausbildung und mein Coach Daniela Ben Said ist auch Psychologin. Ich lerne gerade sehr viel über Selbstliebe, Selbstverwirklichung und angelernte Muster, die ich durchbrechen muss, um mich weiterzuentwickeln", erzählt Patricia.

Neben der persönlichen Weiterentwicklung steht wohl auch das Ankurbeln ihrer Karriere auf der To-do-Liste. Patricia steht derzeit für "VIPs only!" vor der Kamera. Doch warum hat sich die Sängerin für dieses Format entschieden? Im Promiflash-Interview erklärt sie, dass sie vor allem gereizt habe, den Zuschauern private, nicht gestellte Einblicke in ihr Leben geben zu können.

Sendehinweis: "VIPs only!" Mit dem Jetset um die Welt ab dem 18. September täglich um 17:05 Uhr bei RTLZWEI

Anzeige

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco und Andreas Ellermann im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de