Nach einem Jahr Keuschheit: Patricia Blanco datet wieder!

Patricia Blanco (53) ist wieder bereit für Liebe und Zärtlichkeiten! Die Reality-TV-Bekanntheit und Unternehmer Andreas Ellermann trennten sich vor rund einem Jahr. Vier Jahre lang war das Paar gemeinsam durchs Leben gegangen – und hatte sich sogar verlobt. Nach der Trennung brauchte Patricia erst einmal Zeit für sich. "Ich habe am Anfang sehr gelitten, es hat mir sehr weh getan", gibt die 53-Jährige im Interview mit Bild zu. Doch damit ist jetzt Schluss, wie sie jetzt verrät: "Ich habe nach der Trennung ein Jahr keusch gelebt. Jetzt ist es an der Zeit, sich mal wieder auszuprobieren und sich als Frau zu fühlen. Ich habe derzeit viele Dates."

Und wie laufen Patricias Dates? "Gemischt", antwortet die 53-Jährige schmunzelnd und führt das noch weiter aus: "Der Letzte erzählte ständig von seiner Ex, die war 27 Jahre alt und er wollte sofort mit mir in die Kiste." Doch so leicht lässt sich das Realitysternchen nicht ins Bett bekommen: "Da habe ich mich einfach totgelacht. Wenn mir irgendwer komisch vorkommt, wird er sofort ausgesondert."

Wenn sich Patricia einen Mann backen könnte, dann wäre dieser nach ihren Angaben groß und sportlich. Doch das Aussehen ist keineswegs das Einzige, das stimmen muss, damit sich die Reality-TV-Bekanntheit von ihrem Gegenüber angezogen fühlt. "Ich stehe einfach darauf, wenn mir ein Mann noch was beibringen kann. Wenn er mich weiterbringt und inspiriert. Es macht mich persönlich an, wenn jemand Erfolg und Einfluss hat", beschreibt die Brünette ihre Präferenzen. Die einstige Promi Big Brother-Kandidatin ist hoffnungsvoll, dass sie einen solchen Mann bald finden wird: "Das wird schon. Ich bin auf dem Glücksweg."

Getty Images Patricia Blanco beim EAGLES Fashion Dinner in München

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco, 2022

