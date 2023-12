Sänger Jürgen Milski schwärmt von Ex-Promi-BB-Mitbewohnerin!

Damit hat er nicht gerechnet! Jürgen Milski (60) musste gestern Abend das Promi Big Brother-Haus verlassen. Der Entertainer war nach Magier Philo und TV-Sternchen Patricia Blanco (52) der Nächste, der von den Zuschauern rausgewählt wurde. Während der Sänger im Container öfter mal hart gegen den ein oder anderen Mitbewohner austeilte, äußert er sich nun anerkennend über eine andere Mitstreiterin. Jürgen verrät Promiflash, von welcher "Promi Big Brother"-Teilnehmerin er positiv überrascht wurde!

Kurz nach seinem Auszug spricht der "Großer Bruder"-Interpret mit Promiflash und zeigt sich besonders von einer Kandidatin sehr angetan: "Von Patricia hatten wir alle ein ganz anderes Bild. Nämlich das Bild, was die Öffentlichkeit von der Presse vorgelebt bekommt, aber sie war anders als gedacht." Die Ex von Andreas Ellermann habe sich im "Promi Big Brother"-Haus sehr wohlgefühlt und sich von einer ganz anderen Seite präsentiert. "Sie war so ein fröhlicher und lustiger Mensch", schwärmt der Schlagersänger.

Jürgen plaudert ebenfalls aus, wen er gern ganz oben auf dem Siegertreppchen sehen möchte. Das TV-Urgestein drücke seiner ehemaligen Let's Dance-Kandidatin Manuela Wisbeck (40) nun fest die Daumen: "Der gönne ich das von ganzem Herzen."

SAT.1/Nadine Rupp Patrica Blanco, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2023

SAT.1/Nadine Rupp Jürgen Milski, Reality-TV-Bekanntheit

SAT.1 / Nadine Rupp Manuela Wisbeck, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2023

