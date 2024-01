Andreas Ellermann wirft Ex Patricia Blanco Kaufsucht vor!

Der Rosenkrieg geht in die nächste Runde! Ganze vier Jahre lang waren Andreas Ellermann und Patricia Blanco (53) ein Paar. Die beiden waren sogar verlobt, doch im Frühling 2023 verkündeten der Millionär und die TV-Bekanntheit ihre Trennung. Seitdem liefern sie sich eine öffentliche Schlammschlacht, die jetzt wohl ein neues Ausmaß erreicht: Andreas wirft Patricia vor, der Kaufsucht verfallen zu sein.

Wie Bild berichtet, soll der Entertainer seine Ex seit der Trennung noch immer finanziell unterstützen. Doch damit soll nun ein für alle Mal Schluss sein. "Es geht nicht, dass man in Saus und Braus lebt – das hat unsere Beziehung ja auch zum Scheitern gebracht", sagt der Hamburger zu dem Blatt und fügt hinzu: "Man sollte mal überlegen, eine Therapie zu machen, wenn man kaufsüchtig ist." Andreas habe seiner Ex viel gegeben, ohne je etwas zurückzubekommen: "Sie hat nicht mal gekocht, es wurde nur in Restaurants gegessen. Man muss im Leben auch mal Demut zeigen und nicht immer nur rauskloppen."

Patricia scheint das anders zu sehen. Im Promiflash-Interview im Rahmen der "VIPs only!"-Dreharbeiten nannte sie einen anderen Grund, der zur Trennung geführt habe. "Schlussendlich war es so, dass man sich einfach nicht mehr verstanden hat. Wir hatten am Ende viele Auseinandersetzungen, wo unsere Wege hingehen sollen", erklärte die 53-Jährige. Die beiden hätten sich beim Thema Hochzeit einfach nicht einigen können.

ActionPress Andreas Ellermann, Unternehmer

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco und Andreas Ellermann im Oktober 2021

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco, TV-Bekanntheit

