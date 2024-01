Andreas Ellermann greift Naddel auch künftig unter die Arme!

Er hat große Pläne! Andreas Ellermann kümmert sich derzeit rührend um Nadja Abd el Farrag (58). Der Millionär greift der Ex von Dieter Bohlen (69) seit einigen Monaten unter die Arme. Er besorgte der TV-Persönlichkeit, die in der Vergangenheit öfter mit finanziellen Problemen zu kämpfen gehabt hatte, sogar eine neue Bleibe. Doch der Hamburger geht nun sogar noch weiter – Andreas verrät, wie er Naddel weiterhin unterstützen möchte!

"2024 werden wir als Gesangsduo durchstarten, dafür werden wir in Kürze einen neuen Titel aufnehmen", verrät der Immobilien-Unternehmer im Gespräch mit Bild. Naddel soll des Weiteren regelmäßig in seiner TV-Sendung "Ellermanns Hitparade" zu sehen sein. "So bekommt sie wieder eine dauerhafte TV-Präsenz", erklärt Andreas das Vorhaben. Der Entertainer möchte der 58-Jährigen zudem beibringen, besser mit Geld umzugehen, damit sie ihr Leben zukünftig ohne seine Hilfe meistern könne.

Der Moderator verriet kürzlich im Gespräch mit T-Online, in welch schlimmem Zustand sich Naddel befunden hatte: "Wir haben Nadja dann in einem sehr verhungerten, erbärmlichen Zustand vorgefunden und da war mir klar, der muss man helfen. Sie hat quasi nach Hilfe gelechzt und musste erst mal wieder zu Kräften kommen." Zusätzlich leide die Sängerin an ADHS.

ActionPress Andreas Ellermann, Unternehmer

Lenthe, Andre Naddel und Andreas Ellermann im August 2023

Getty Images Nadja Abd el Farrag, Moderatorin

