Die dritte Staffel "The White Lotus" wird überdimensional!

Die Zuschauer können bald in das idyllische Luxus-Resort White Lotus zurückkehren! Es ist offiziell: Es wird eine weitere Staffel von der Show "The White Lotus" geben. In der Serie verfolgt man den Aufenthalt einer bunt gemischten Gruppe in einem Fünf-Sterne-Urlaubsresort. Mit jedem weiteren Tag häufen sich dort düstere Enthüllungen und das White Lotus entpuppt sich mehr und mehr als vermeintliches Paradies: Was bringt die dritte Staffel von "The White Lotus" mit sich?

Der Regisseur und Drehbuchautor Mike White enthüllt gegenüber Entertainment Weekly: "Es wird ein überdimensionales 'White Lotus' sein." Er selbst sei sehr aufgeregt über den Inhalt der Staffel: Die Drehbücher stehen kurz vor der Fertigstellung und als nächstes würde dann das Casting anstehen. In der dritten Staffel erwartet das Publikum ein neuer Cast. Bisher wurde nur bekannt gegeben, dass Natasha Rothwell (43) als Spa-Managerin Belinda zurückkehren wird. Dieses Mal spielt die Serie in Thailand und nicht wie zuvor auf Hawaii – somit bleibt es spannend, was Belinda und womöglich andere wiederkehrende Charaktere dorthin verschlagen hat.

Die Hauptdarstellerin Jennifer Coolidge könnte als Tanya sowie Connie Britton (56) als Businesswoman Nicole zurückkehren. Die Show wurde von Variety als beste Show des Jahres 2022 ernannt. Die Serie räumte auch bei den 74. Emmy Awards ordentlich ab und heimste zehn Auszeichnungen ein.

Anzeige

actionpress/ MediaPunch Natasha Rothwell, April 2022

Anzeige

Getty Images Jennifer Coolidge bei den SAG Awards 2023

Anzeige

actionpress/ John Nacion/UPI Photo via Newscom Connie Britton, New York 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de