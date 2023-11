Carmen Geiss rechtfertigt Ausladung von Oliver Pocher!

Sie meldet sich zu Wort! Vor wenigen Tagen besuchte Oliver Pocher (45) seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) in Dubai. Im Wüstenstaat war die fünffache Mama mit Carmen (58) und Robert Geiss (59) zum Essen verabredet und wollte kurzerhand ihren Verflossenen mitbringen. Die Geissens wollten ihr diesen Wunsch allerdings nicht erfüllen: Olli war unerwünscht und wurde ausgeladen. Jetzt rechtfertigt sich Carmen für die Aktion.

"Einer, der auf Kinder losgeht, verkauft auch seine Mutter. Das mag ich nicht", sagt die Millionärsgattin gegenüber Bild. Sandy habe ein paar Mal versucht, ihre Freundin umzustimmen – vergeblich: "Meine Kinder sind meine Kinder, sobald jemand sie verletzt, stelle ich mich vor sie wie eine Löwenmutter. Es war ein schlechter Zug, dass er sich damals öffentlich über meine Kinder lustig gemacht hat, nur um ein paar Follower mehr zu bekommen." Carmen sei sehr konsequent: "Ich möchte mit der Person nichts zu tun haben."

Bei Olli habe sie einfach kein gutes Gefühl: "Ich kannte Oliver Pocher vorher nicht und will ihn auch gar nicht kennenlernen. Wenn so jemand an meinem Tisch sitzt, weiß man ja nie, was er dann als sogenannte Satire daraus machen könnte." Beim Essen wolle sie einfach unbekümmert sein: "Ich möchte nicht ständig darüber nachdenken müssen, wie er mich womöglich durch den Kakao zieht, wenn ich am Tisch beim Essen irgendetwas Lustiges sage."

