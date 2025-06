Robert und Carmen Geiss veröffentlichen Namen der Einbrecher

Robert Geiss (61) und seine Frau Carmen Geiss (60) sind nach einem Raubüberfall in ihrem Anwesen in Saint-Tropez weiterhin auf der Suche nach den Einbrechern. Auf Instagram wandten sich die beiden nun an ihre Fans und veröffentlichten Details zu zwei der mutmaßlichen Täter, darunter deren volle Namen und Beschreibungen. Carmen nannte Habib K. und Khalid S. und beschrieb letzteren als "stämmigen Mann mit blauen Augen". Die Überwachungskameras auf dem Grundstück hatten die Eindringlinge aufgezeichnet, das Gesicht von einem der Männer war darauf deutlich zu erkennen. Laut Robert sprachen die Täter Französisch und sind weiterhin auf der Flucht.

Um die Identifizierung zu erleichtern, nutzte das Paar die künstliche Intelligenz ChatGPT, um realistischer wirkende 3D-Darstellungen eines der Täter zu erstellen. Robert veröffentlichte vor ein paar Tagen eines der entstandenen Bilder ebenfalls auf Social Media, in der Hoffnung, dass jemand aus seiner Community Hinweise geben könne. In einem Beitrag deutete der Unternehmer zudem an, eine Belohnung für nützliche Informationen aussetzen zu wollen: "Wir würden uns erkenntlich zeigen", schrieb er an seine Follower, während Carmen sich ebenfalls an ihre Community wandte und um Unterstützung bat.

Die Geissens, die durch ihre extravagante Lebensführung und ihre Show Die Geissens bekannt geworden sind, scheuen selten die Öffentlichkeit. Seit vielen Jahren geben sie Einblicke in ihr glamouröses Leben, das sowohl von Luxus als auch von Herausforderungen geprägt ist. Damit sie kein weiteres Mal Opfer von Verbrechern werden, setzen Robert und Carmen auf verstärkte Sicherheitsmaßnahmen. Unter anderem engagierten sie laut Bild einen persönlichen Leibwächter.

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss beim Bal De Noël 2023

RTLZWEI Carmen und Robert Geiss im Format "Die Geissens"

Instagram / robertgeiss_1964 Robert und Carmen Geiss im Juni 2023