Alkohol am Steuer: Hulk Hogans Sohn Nick wurde verhaftet

Davon ist Hulk Hogan (70) bestimmt nicht so begeistert. Der US-Amerikaner ist heute eine absolute Kultfigur und gehört zu den bekanntesten Wrestlern der Welt. Mittlerweile ist er aber im Wrestling-Ruhestand und hat mehr Zeit für sein Privatleben: Erst im September heiratete er wieder. Doch jetzt dürfte sein Sohn Nick (33) dem ehemaligen Sportler Kopfschmerzen bereiten – denn Hulks Spross wurde in Florida verhaftet.

Laut TMZ wird Nick Samstagabend in Clearwater im US-Bundesstaat Florida von der Polizei angehalten. Die Beamten sollen den Verdacht auf Alkoholeinfluss am Steuer gehabt haben. Der Promi-Nachwuchs soll sich aber geweigert haben, den Nüchternheitstest zu machen, weshalb die Handschellen gezückt wurden. Genaue Details zu der Verhaftung gibt es noch nicht und auch Hulk meldet sich noch nicht zu Wort. Allerdings gibt es bisher keine Bestätigung, dass Nick aus der Haft entlassen wurde.

Grundsätzlich soll die Verhaftung aus rechtlicher Sicht keine große Sache sein, so das Online-Portal. Doch es ist nicht das erste Mal, dass Nick straffällig wird. In den 2000ern wurde er wohl in einen schweren Autounfall verwickelt, für den er wegen rücksichtslosen Fahrens belangt wurde. Sein Kumpel erlitt damals nämlich ein Schädel-Hirn-Trauma. Als Konsequenz ging es für den damals 17-Jährigen acht Monate hinter Gitter. Kurioserweise ereignete sich dieser genau wie die jetzige Verhaftung auch in Clearwater, Florida.

