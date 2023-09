Wrestling-Ikone Hulk Hogan hat zum dritten Mal geheiratet!

Hulk Hogan (70) wagt einen neuen Versuch! Im Februar 2022 hatte der Wrestling-Star verkündet, dass er die Scheidung von seiner zweiten Frau Jennifer McDaniels eingereicht hat – und im selben Atemzug verraten, dass er frisch verliebt ist. Im vergangenen Juli folgte dann auch schon die Verlobung mit seiner Neuen Sky Daily: Der Sportler ging an ihrem Geburtstag mit einem rund 94.000 Euro teurem Ring vor der Yoga-Lehrerin auf die Knie. Nun war es so weit: Hulk und Sky haben sich das Jawort gegeben!

Wie DailyMail berichtet, schritten die beiden am Freitagabend in Florida vor den Traualtar – jedoch nur in einer kleinen Zeremonie. "Es war eine unauffällige Hochzeit. Keiner der beiden wollte etwas Übertriebenes, nur eine kleine Feier mit ihren Liebsten, um ihre tiefe Liebe und Hingabe zueinander zu bekunden", verrät ein Insider. Sky habe Hulks Leben verändert – er sei nun so glücklich wie noch nie: "Er ist buchstäblich überglücklich."

Doch ein wichtiger Gast blieb der Hochzeit fern. Aus seiner ersten Ehe hat Hulk zwei Kinder: Brooke (35) und Nick (33). Während Nick sich und seine Partnerin auf Social Media in schicken Outfits bei der Zeremonie zeigte, war von seiner Schwester nichts zu sehen. "Leider ist Brooke nicht erschienen", bestätigt der Informant.

Getty Images Hulk Hogan, Wrestling-Star

Instagram / skygirlie Sky Daily und Hulk Hogan

Getty Images Hulk Hogan, Ex-Profi-Wrestler

