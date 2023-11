ESC-Sängerin Sara Tavares verstirbt im Alter von 45 Jahren

Die Musikwelt trauert! Sara Tavares war eine portugiesische Sängerin und Komponistin. 1994 trat die Künstlerin mit dem Hit "Chamar A Música" beim Eurovision Song Contest in Dublin auf. Die damals 15-Jährige landete auf dem achten Platz! Aufgrund gesundheitlicher Probleme musste die Portugiesin ihre Karriere schon einmal pausieren. Nun macht eine traurige Nachricht die Runde: Sara ist im Alter von 45 Jahren verstorben.

Wie die portugiesische Nachrichtenseite Sic Noticias berichtet, erlag die Musikerin am Sonntag einem Gehirntumor. Sie verstarb im Luz-Krankenhaus in Lissabon. Ihre Familie äußerte sich auf ihrem Instagram-Profil: "Unsere liebe Sara ist gestern in Frieden und im Kreise ihrer Familie verstorben. […] Sara hinterlässt uns ein einzigartiges Vermächtnis als Künstlerin und Mensch, und ihre Lieder werden auch weiterhin die Herzen berühren."

Auf Instagram verabschieden sich ihre Fans und widmen ihr liebevolle Worte. "Sara wird in Form von Liedern weiterleben", kommentiert ein User. "Vielen Dank für dein Licht", zeigt sich ein anderer Nutzer dankbar.

