"Arschloch": Brad Pitts Sohn Pax beleidigte ihn übel im Netz

Er nahm kein Blatt vor den Mund. Brad Pitt (59) und Angelina Jolie (48) galten einst als das Traumpaar Hollywoods. Gemeinsam haben die Schauspieler sechs Kinder. Doch wie sich in der Vergangenheit immer wieder zeigte, scheint vor allem der "Troja"-Darsteller kein besonders gutes Verhältnis zu seinen Kids zu haben. Seit 2016 wurde der Filmstar nicht mehr mit seinem Nachwuchs fotografiert. Und das wohl auch aus gutem Grund, wie nun bekannt wird. Sohn Pax (19) wetterte im Netz einst übel gegen Vater Brad.

Zum Vatertag schoss der Jolie-Pitt-Spund öffentlich gegen seinen berühmten Papa. In einem Social--Media-Beitrag aus dem Jahr 2020 soll er geschrieben haben: "Alles Gute zum Vatertag an dieses Weltklasse-Arschloch! Du beweist immer wieder aufs Neue, dass du ein schrecklicher und verachtenswerter Mensch bist." Doch war das noch lange nicht alles, wie der Post zeigt, den Daily Mail nun veröffentlicht. "Du nimmst keine Rücksicht auf deine vier jüngsten Kinder, die in deiner Gegenwart vor Angst zittern", ließ Pax seinen Vater bestimmend wissen.

Doch auch die 18-jährige Zahara (18) hält nur wenig von Papa Brad. Erst kürzlich stellte sie sich im Rahmen ihres Studiums einer Studentenverbindung vor und ließ dabei bewusst den Nachnamen ihres Vaters aus. "Mein Name ist Zahara Marley Jolie. Und ich bin den ganzen Weg vom Golden State gegangen und in der Stadt der Engel gelandet", hatte sie in einem Instagram-Video gesagt.

Getty Images Shiloh Jolie-Pitt, Pax Thien Jolie-Pitt und Angelina Jolie im November 2021 in Los Angeles

Staley / XPB Images / action press Brad Pitt im Juli 2023

Getty Images Zahara Marley Jolie-Pitt

