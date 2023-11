Zahara Jolie-Pitt stellt sich ohne Daddys Nachnamen vor!

Was ist da los? Angelina Jolie (48) und ihr Ex-Mann Brad Pitt (59) haben sechs gemeinsame Kinder – drei Töchter und drei Söhne. Die 18-jährige Zahara ist eine von ihnen. Seit Sommer 2022 verbringt die junge Schauspielerin ihre Zeit auf dem Spelman College in Georgia und tritt nun einer Studentinnenverbindung bei. Mama und Papa sind stolz. Doch der Teenager scheint sich nicht so sehr über die Verbindung zu Brad zu freuen. Den Nachnamen Pitt lässt Zahara bei ihrer Vorstellung weg!

In einem Instagram-Video sieht man, wie sie sich ihrer Alpha-Kappa-Alpha-Schwesternschaft in einer feierlichen Aufnahmezeremonie vorstellt. "Mein Name ist Zahara Marley Jolie. Und ich bin den ganzen Weg vom Golden State gegangen und in der Stadt der Engel gelandet: Los Angeles Kalifornien", ruft sie in das Publikum, während sie ein paar tänzerische Bewegungen hinlegt. Den Nachnamen, den sie von ihrem Vater Brad bekommen hat, lässt sie allerdings unerwähnt.

Zu ihren Geschwistern hat die Studentin einen guten Draht. Im Sommer war Zahara gemeinsam mit Shiloh (17), Pax (19) und Knox (15) bei einem Bummel in Los Angeles gesehen worden. Sie hatten gemeinsam Kaffee getrunken und über verschiedene Dinge geplaudert.

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie bei der Premiere von "Maleficent" in London

Getty Images Zahara Jolie-Pitt und Angelina Jolie bei einem Event in Beverly Hills, September 2021

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern

