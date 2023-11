Folge drei: Welcher Promi-Büßen-Kandidat ist unbeliebt?

Ob es immer noch Yvonne Woelke (42) ist? Die angebliche Affäre von Peter Klein (56) ist in ihrem ersten TV-Format zu sehen. Gemeinsam mit elf anderen Promis nimmt die Schauspielerin am großen Promi-Büßen teil. In der Show stellten sich bereits Patrick Romer (27) und Steff Jerkel (54) ihrer Runde der Schande und bekamen ordentlich ihr Fett weg. Doch auch Yvonne machte keinen guten Eindruck – die Fans fanden sie am unbeliebtesten. Ob das immer noch der Fall ist?

Donnerstagabend wird die dritte Folge ausgestrahlt – dieses Mal zitiert Olivia Jones (54) Christin Okpara (27) und Mike Cees zu sich. In der Runde der Schande werden die beiden Reality-TV-Stars mit ihrem Verhalten konfrontiert. Mike schockierte die Zuschauer vor zwei Jahren beim Sommerhaus der Stars – Christin fiel ihrerseits bei Are You The One? sehr negativ auf. Ob sie Reue zeigen werden?

Lisha hatte in der zweiten Episode ihre Runde der Schande, vor der sie sehr viel Respekt hatte. "Das sind keine einfachen Aggressionen mehr, das sind Gewaltfantasien. Das ist purer Hass", stellte Olivia bei der YouTuberin fest. Für Lisha gab es kein Halten mehr und sie brach in Tränen aus. Wer konnte euch noch immer nicht ganz überzeugen? Stimmt direkt unten in der Umfrage ab!

Action Press / Nicole Kubelka / Future Image Yvonne Woelke im Juli 2023

ProSieben / Nikola Milatovic Mike Cees bei "Das große Promi-Büßen", 2023

ProSieben / Nikola Milatovic Christin Okpara bei "Das große Promi-Büßen", 2023

