So tränenreich verläuft Promi-Büßen-Anitas Runde der Schande

In der 14. Folge von Das große Promi-Büßen geht es endlich für Anita Latifi (28) ans Eingemachte. Sie ist die letzte Kandidatin, die von Moderatorin Olivia Jones (55) die Leviten gelesen bekommt. Bei ihrer Runde der Schande spricht die Dragqueen die Rapperin zunächst auf ein Musikvideo an, in dem sie davon singt, auf ihre Hater "zu ballern". Außerdem wird ein Ausraster während ihrer Zeit bei DSDS thematisiert. Währenddessen zeigt Anita sofort Reue und bei ihr kullern mächtig die Tränen.

Die Musikerin schluchzt während des Gesprächs mit Olivia: "Ich schäme mich, so etwas von mir zu sehen. Ich musste mein ganzes Leben lang kämpfen. Ich sehe genau das gerade, was die mit mir gemacht haben, ich wurde zu so einem Menschen, wie sie waren." Die Travestiekünstlerin ist aber noch nicht fertig mit Anita, sie konfrontiert den Reality-Neuling mit einer Razzia, die sich im Jahr 2021 ereignete. Damals stürmten Polizisten die Wohnung, in der sie lebte, da sie Waffen in dieser vermuteten. Anita erklärt weinend, dass die Waffe nicht echt war, sondern für einen Dreh.

Olivias letzter Punkt ist jedoch am emotionalsten für die Ex-DSDS-Kandidatin. Die 28-Jährige musste wegen eines gefälschten Führerscheins vor Gericht. Einer Gefängnisstrafe konnte sie entgehen, da sie schon damals Reue zeigte. Vor Olivia erklärt Anita den traurigen Hintergrund, der sie zur Dokumentenfälschung bewegte: Ihr Vater war schwer krank. Daher wollte sie ihm vor seinem Ableben einige schöne Orte zeigen. Bis zu seinem Tod erfuhr Anitas Papa jedoch nie, dass seine Tochter eigentlich keinen Führerschein gemacht hatte.

"Das große Promi-Büßen" kommt immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben. Vorab können Zuschauer die Episode bereits auf Joyn streamen.

Instagram / anitalatifi Anita Latifi, Sängerin

