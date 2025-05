Nach Promi-Büßen: Jürgen Trovato möchte wieder ins TV

Jürgen Trovato (62) hat noch lange nicht genug vom Rampenlicht! Nachdem der bekannte TV-Detektiv zuletzt bei Das große Promi-Büßen zu sehen war, gab er jetzt am Rande des Bild-Renntags im Gespräch mit Promiflash Einblicke in seine Zukunftspläne. "Also geplant sind einige Sachen, aber es ist noch nichts in Stein gemeißelt. Es wird mit Sicherheit was kommen. Die Frage ist halt jetzt nur, wann. Aber wir arbeiten dran", verriet Jürgen und machte deutlich, dass ihn die Fernsehwelt weiterhin reizt – auch wenn es in letzter Zeit ruhig um ihn geworden ist.

Aktuell liegt sein Fokus aber auf TikTok. Dort ist Jürgen mit seinen Recherchen rund um Vermisstenfälle sehr aktiv und berichtet seinen Followern direkt und ungefiltert aus dem Alltag. "Im Moment sind wir ja verstärkt erst mal auf TikTok. Da haben wir uns sehr gut nach vorne geschoben, mit unserer vermissten Sache, die wir ja machen. Da ist nichts gestellt, sondern es ist alles live und real", erklärte er gegenüber Promiflash. Damit hält der Detektiv seine Fanbase auf dem Laufenden und zeigt, dass er digital längst den nächsten Karriereschritt wagt, während die Gespräche über neue TV-Formate weiterlaufen.

Sein Name ist gerade vielen aus dem Finale von "Das große Promi-Büßen" noch gut im Gedächtnis, als Jürgen im Stichwahl-Drama am Ende dem Rauswurf gerade so entkam – eine Entscheidung, an der Daniela Büchner (47) wesentlichen Anteil hatte. Über die Jahre hinweg hat sich Jürgen einen festen Platz im deutschen TV-Kosmos erarbeitet, nicht nur durch seine Ermittlungen im Fernsehen, sondern auch durch seine sympathische, direkte Art, die Fans an ihm schätzen. Privat hält er sein Familienleben meist eher aus der Öffentlichkeit heraus, doch sein Engagement für reale Fälle – ob im TV oder auf TikTok – hat ihm viele treue Anhänger beschert. Zwischen 2011 und 2017 ermittelte Jürgen Trovato mit seiner Frau Marta und Tochter Sharon in der gescripteten RTL-Doku-Soap zahlreiche Fälle in "Die Trovatos! Detektive decken auf".

ProSieben / Nikola Milatovic Jürgen Trovato bei "Das große Promi-Büßen"

André Havergo / Future Image / ActionPress Marta, Jürgen und Sharon Trovato bei einem Event 2018

