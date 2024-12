"Respektschelle": Beef zwischen Promi-Büßen-Nico und Elsa

Heute Abend läuft die 13. Folge von Das große Promi-Büßen im Free-TV. Dieses Mal geht es wieder an ein Bestrafungsspiel, bei dem die verbliebenen Stars an einem Strang ziehen müssen. Doch schon vorab fängt Elsa Latifaj an zu meckern – sie hat "keinen Bock mehr" auf eine weitere Challenge. Das geht besonders Nico Legat (26) gegen den Strich: "Die braucht so langsam mal eine Backpfeife. Die braucht so eine richtige Respektschelle mal!" Durch diese harten Worte entfacht ein heftiger Streit zwischen den beiden Realitystars.

Thorsten Legats (56) Sohn versucht sich herauszureden und behauptet, er habe lediglich gesagt, dass Elsa mehr Respekt zeigen solle. Sie kauft das ihrem Mitstreiter jedoch nicht ab und wird fuchsteufelswild. Die Fronten verhärten sich, als Anita Latifi (28) sich auf die Seite ihrer Freundin stellt und betont, Nicos Worte seien zu viel. Auch Bobby Chamberz mischt sich ein, stellt sich allerdings auf Nicos Seite und geht Elsa an: Er bezeichnet die Forsthaus Rampensau-Bekanntheit als "freche Göre" und fängt an, mächtig zu schimpfen. Im Einzelinterview zieht Nico dann ein Fazit: "Da war ich kurz mal wieder auf 180 und die kann froh sein, dass ich ruhig geblieben bin."

Elsa ist unter anderem wegen ihrer häufigen Ausraster im Camp dabei, für die sie Reue zeigen soll. Einen solchen hatte die jüngste Teilnehmerin auch wegen Nicos Vater. Dieser hatte sich in einer früheren Promi-Büßen-Folge einen fiesen Spaß mit seinen Mitstreitern erlaubt. Thorsten behauptete, dass die Camper eine Pizza bekommen würden, wenn einer seinen Koffer aufgibt – das war jedoch frei erfunden. Elsa wetterte daraufhin heftig gegen den Fußballfan und bezeichnete ihn unter anderem als "alten Sack".

"Das große Promi-Büßen" kommt immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben. Vorab können Zuschauer die Episode bereits auf Joyn streamen.

Anzeige Anzeige

Instagram / elsa_latifaj_98 Elsa Latifaj im August 2024

Anzeige Anzeige

Joyn Nico und Thorsten Legat, "Das große Promi-Büßen"-Kandidaten 2024

Anzeige Anzeige