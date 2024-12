Spoiler: Dieser Star gewinnt 2024 "Das große Promi-Büßen"

Das große Promi-Büßen geht nach 16 Folgen zu Ende. Während sich das Free-TV-Publikum noch bis nächstes Jahr gedulden muss, kann das Finale der Show schon jetzt auf Joyn+ gestreamt werden. Dort wird schon jetzt enthüllt, wer der Gewinner ist. In der letzten Episode des Formats sind nur noch Sam Dylan (33) und Bobby Chamberz übrig. Einer von ihnen kann das Preisgeld von rund 22.300 selbst erspielten Euro mit nach Hause nehmen. Wie sich am Ende der Staffel herausstellt, handelt es sich um keinen Geringeren als Sam.

Aber wie kam es zum Sieg des Sommerhaus-Gewinners? Nachdem er und Bobby im Finale gestanden hatten, gab es eine Durchsage, die verkündete: "Liebe Finalisten, ab jetzt liegt es nicht mehr in euren Händen. Wer den Sieg am meisten verdient hat, entscheiden die fünf Promis, die beim Tribunal der Loser herausgewählt worden sind. Jeder dieser Promis hat nur eine Stimme. Der Finalist mit den meisten Stimmen gewinnt 'Das große Promi-Büßen' 2024." Kurz darauf trat Anita Latifi (28) top gestylt zu den beiden und schenkte Sam ihre Stimme: "Du hast dich positiv entwickelt. Du hast dein Herz am richtigen Fleck." Jörg Hansen fand wiederum für beide Kandidaten herzliche Worte, meinte jedoch, dass Bobby den Sieg mehr verdient habe. Elsa Latifaj bezeichnete ihn hingegen als "Schauspieler" und entschied sich daher für Sam: "Sam hat sich geändert, er ist mittlerweile zum besten Freund geworden für mich." Nico Legat (26) gab wiederum Bobby seine Stimme und es stand daraufhin unentschieden. Somit hatte Vanessa Mariposa (32) das letzte Wort und wählte ihren Kumpel Sam.

Für den strahlenden Sieger war 2024 ein ziemlich turbulentes Jahr, was seine TV-Teilnahmen anbelangt. Im Januar nahm Rafi Racheks (34) Partner am RTL Turmspringen teil, belegte jedoch den letzten Platz. Im März ging es für ihn dann zu The 50, für einen Sieg reichte es jedoch auch nicht. Dafür war Das Sommerhaus der Stars ein voller Erfolg für Sam: Er und Rafi gewannen das Format. Der glorreiche Abschluss des Jahres ist somit Sams Sieg beim Promi-Büßen. Ob es schon bald ein weiteres Krönchen auf dem Kopf des Realitystars geben wird? Denn es wird gemunkelt, dass er ab Januar ins Dschungelcamp einziehen wird.

"Das große Promi-Büßen" kommt immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben. Vorab können Zuschauer die Episode bereits auf Joyn und Joyn+ streamen.

Joyn Nico Legat, Bobby Chamberz, Thorsten Legat und Co., "Das große Promi-Büßen" im Jahr 2024

Getty Images Sam Dylan im April 2024

