Geld muss stimmen: Will Mike Cees zurück ins Reality-TV?

Kehrt Mike Cees schon bald zurück ins Fernsehen? Der Bayer tingelte in den vergangenen Jahren durch bekannte Formate wie Das Sommerhaus der Stars, Das große Promi-Büßen oder Prominent getrennt. Seit letzterer Show wurde jedoch es still um den Ex von Schauspielerin Michelle Monballijn. Ändert sich das schon bald? In einer Instagram-Story verrät Mike jetzt: "Es liegen Angebote vor. […] Mal sehen, vielleicht sage ich 'Ja' zu einem Format." Wichtig sei ihm dabei auch, dass das Format zu ihm passe und er gut entlohnt werde.

Bei einer möglichen Show-Teilnahme hätte Mike sicher einiges zu berichten: Erst Ende Dezember wurde er aus der Haft entlassen und hatte danach einen Drogenrückfall. Auf Social Media kündigte er vor wenigen Wochen an, sich Hilfe suchen zu wollen. "Die Entzugsklinik steht bereit", betonte der 37-Jährige. Auch sein altes Partyleben wolle Mike hinter sich lassen, da er aufgrund seines ausschweifenden Lifestyles mit Angstzuständen und Depressionen zu kämpfen habe.

Ob der geläuterte Mike so die TV-Produktionen wieder für sich gewinnen kann? Im August gab der einstige Temptation Island-Verführer zu, dass er aufgrund einiger Fehltritte derzeit von Produktionsfirmen gemieden werde: "Mein Management und ich haben seit einem halben Jahr alles versucht, dieses Jahr noch einmal in ein Format zu gehen, aber durch schlimme Vorwürfe wurde ich von TV-Sendern, Produktionen und Medien gecancelt."

Anzeige Anzeige

RTL Mike Cees, "Prominent getrennt"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Mike Cees für "B:Real"

Anzeige Anzeige