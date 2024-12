Dieser Promi-Büßen-Star wird kurz vorm Finale rausgewählt

In der 13. Folge von Das große Promi-Büßen entsteht Abstimmchaos und beim Tribunal der Loser kommt es zur Entscheidung, wer das Camp verlassen soll. Dabei sicherten sich Anita Latifi (28) und Bobby Chamberz vor den Wahlen beim Safety-Spiel ab. Ihr Team darf demnach nicht gewählt werden. Nico Legat (26) und Bobby schmieden im Vorhinein einen Plan: Sie wollen Vanessa Mariposa (32) herauswählen. Doch kurz überlegt Bobby, ob er Nico verrät und ihn statt Vanessa kickt. Beim finalen Entschluss entscheiden sich Elsa Latifaj, Sam Dylan (33), Nico und Anita gegen Vanessa. Doch genauso viele Stimmen erhält auch Nico. Somit trifft Bobby letztendlich die Entscheidung: "Ich habe meine letzte Stimme Vanessa gegeben [...], tut mir leid, ich wusste nicht, wen ich sonst wählen sollte."

Die Influencerin fliegt mit Bobbys Entscheidung aus dem Camp. Sie selbst nimmt es eher gelassen – dass hinter der Wahl ein Plan steckte, weiß sie nicht. Scheinheilig entschuldigt Bobby sich bei ihr. Im Interview verrät er dann: "Nico und ich haben eben gut gepokert." Beim Verlassen des Camps feuert sie das ganze Team an. "Ich kann auf jeden Fall das Camp in Frieden verlassen", betont die 31-Jährige. "Ich freue mich extrem auf meine Familie, meinen Freundeskreis, meinen Freund und meinen Hund", erzählt sie glücklich im Interview. Eine bereut ihre Wahl im Nachhinein sehr: "Sche*ße Alter, ich hätte die Stimme niemals Vanessa geben sollen", schimpft Elsa.

Zuvor traten die letzten sechs Kandidaten in Zweier-Teams gegeneinander an. Nico spielte dort mit Elsa zusammen. Doch für sie war von Anfang an klar: "Ich werde nicht 100 Prozent geben, weil Nico muss raus." Sie stellte sich somit gegen ihren Teamkollegen. Bei den Wahlen entschied sie sich aber dennoch für Vanessa. Darüber freut sich Nico im Interview: "Mein Plan ging einfach auf [...], ich bin noch mal glimpflich davongekommen." Der Sohn von Thorsten Legat (56) wurde mit der Argumentation "er sei zu stark" und "er hat Zuhause noch etwas zu klären" fast herausgekickt. Seinen derzeitigen Streit mit seinem Vater kann er nun wohl erst später klären.

"Das große Promi-Büßen" kommt immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben. Vorab können Zuschauer die Episode bereits auf Joyn streamen.

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Fitness-Influencerin

Joyn Vanessa Mariposa, Elsa Latifaj und Anita Latifi bei "Das große Promi-Büßen"

