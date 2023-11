Gestank im Promi-BB-Container? Patricia schnüffelt an Binden

Muss sie den Geruch übertünchen? Seit einigen Tagen flimmert endlich wieder Promi Big Brother über die Bildschirme. Unter anderem sind dieses Jahr Peter Klein (56), TV-Urgestein Jürgen Milski (59) oder Patricia Blanco (52) in den Container gezogen. Bisher wurden die berühmten Bewohner fast ausschließlich mit Haferflocken verköstigt, weswegen viele über Blähungen klagen. Patricia scheint der Pups-Gestank jetzt etwas zu viel geworden zu sein!

Im Promi-BB-Livestream ist die 54-Jährige immer wieder mit einer Slipeinlage unter der Nase zu sehen. Offenbar scheint sie den Gestank im Haus nicht auszuhalten und versucht ihn mit dem frischen Geruch des Damenhygieneprodukts zu überdecken. Ihre Mitbewohnerin Iris Klein (56) probiert den Hack auch aus. Patricia und Iris sind auch nicht die einzigen, die Dinge umfunktionieren: Jürgen steckte sich beispielsweise Tampons in die Ohren, um sich vor lauter Musik im Nebenraum zu schützen. Dem Großen Bruder scheint das nicht zu gefallen: Er teilt den Bewohnern mit, dass sie "keine Tampons in die Ohren stecken" dürfen und nicht "an Binden schnuppern" sollen.

In besagtem Nebenraum mit der gelben Tür mussten die Bewohner am Montag rund zwei Stunden unter lauter Musikbeschallung ausharren, während das Produktionsteam im Haus arbeitete. Jürgen fand das daneben. "Das hätte nicht erwartet. Das ist Zermürbungstaktik", beschwerte er sich. Seiner Meinung nach würde Big Brother die Nerven der Stars so nur noch mehr strapazieren.

Sat.1 Iris Klein bei "Promi Big Brother" 2023

Sat.1 Der "Promi Big Brother"-Cast 2023

Sat.1 Jürgen Milski bei "Promi Big Brother"

