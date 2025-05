Naddels Tod: Patricia Blanco schießt gegen Andreas Ellermann

Nadja Abd el Farrags (✝60) Tod schlägt hohe Wellen. Es ist allerdings insbesondere Andreas Ellermann, der für seinen Umgang mit der TV-Persönlichkeit in der Kritik steht. Auf Instagram meldet sich nun dessen Ex-Partnerin Patricia Blanco (53) zu Wort – und macht deutlich, der Unternehmer habe Naddel nur für eigene Zwecke ausgenutzt. Die Reality-TV-Darstellerin spricht davon, dass es eine Art Deal zwischen den beiden gegeben habe, der vor allem ihm öffentliche Aufmerksamkeit verschaffen sollte. "Ich finde es ein bisschen erstaunlich. Diese letzten Freunde oder Gönner da um sie herum – ich möchte jetzt auch keine Namen nennen – hätten doch eigentlich nach dem ersten oder zweiten Auftritt sehen müssen, dass das nichts wird. Dass diese Frau in eine Klinik gehört, dass diese Frau Ruhe braucht und nicht noch durch diesen ganzen Medienschlamassel gezogen wird, nur damit andere sich in den Vordergrund tun", wettert sie.

Patricias Kritik an dem Entertainer kommt nicht von ungefähr: Sie warf ihrem einstigen Partner nach ihrer Trennung Anfang 2023 vor, sein Verhältnis zu der ehemaligen Dschungelcamp-Bewohnerin sei ausschlaggebend für ihr Liebes-Aus gewesen. Darüber hinaus habe Andreas ihr nur etwas vorgespielt und sich an ihrem Namen bereichern wollen, bevor er letztendlich alles dafür tat, sie niederzumachen. Die einstige Sommerhaus-Teilnehmerin führte demnach auch kein gutes Verhältnis zu Naddel – was sie nun bedauert. "Es tut mir auch sehr leid, dass wir zum Schluss keinen guten Draht mehr hatten", betont sie und erklärt, sie wünsche ihr, dass sie ihren Frieden gefunden hat. Ihr Ex habe nämlich nicht dafür gesorgt, dass die ehemalige Partnerin von Dieter Bohlen (71) die nötige Hilfe bekommt. "Ich finde, Hilfe wäre es gewesen, diese Frau komplett von den Medien abzuschotten, aber das muss jeder für sich entscheiden", schießt die 54-Jährige gegen den Millionär.

Mit ihrer Meinung über Andreas steht Patricia nicht allein da. Auch Melody Haase (31) nutzte kürzlich ihre Plattform, um den 60-Jährigen zu kritisieren. "Wie du den Tod eines Menschen für Eigenwerbung ausschlachtest, ist abartig", schimpfte die Forsthaus Rampensau-Bekanntheit auf ihrem Social-Media-Account und fügte hinzu: "Ich habe selten so was Widerwärtiges gesehen. Ihr eigener Account ehrt ihr Leben nicht mit einer Zeile. Ihr Begräbnis zu bezahlen, ist auch einfach wieder Werbung für dich. Herzlichen Glückwunsch, du bist noch ekelhafter, als du aussiehst."

Instagram / patriciablancoofficial Andreas Ellermann und Patricia Blanco

ActionPress / BACKGRID Melody Haase bei der "The Fall Guy"-Premiere in Berlin

