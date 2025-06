Patricia Blanco zieht in die "Villa der Versuchung" ein

Patricia Blanco (53) wagt sich jetzt in ein neues Abenteuer! Die Reality-TV-Darstellerin zieht in die Sat.1-Show "Villa der Versuchung" ein und zeigt sich begeistert von der besonderen Herausforderung, die das Format bietet. "Ich mache bei der 'Villa der Versuchung' mit, weil es etwas ganz Neues ist", verriet Patricia in einem Statement des Senders auf Instagram und fügte hinzu: "Die Thematik ist ja genau meins, weil es um etwas geht, was ich im normalen Leben nicht durchhalte – sparen oder so taktieren mit Geld ist jetzt nicht so meins." Patricia, die sich schon in vielen Reality-Formaten bewiesen hat, tritt also erneut vor die Kameras, um sich in einer Extremsituation zu behaupten.

Bei der Show, die von Verona Pooth (57) moderiert wird, erwartet die Teilnehmenden ein Leben ohne Luxus. Ein gemeinsames Preisgeld von 250.000 Euro steht auf dem Spiel, das mit kluger Planung verteidigt werden muss. Statt Champagner gibt es Leitungswasser, und selbst für einen Cappuccino oder eine warme Dusche muss tief in die Tasche gegriffen werden. Patricia wird sich mit anderen Prominenten wie Jasmin Herren (46), Sara Kulka (34) und Georgina Fleur (35) ein Matratzenlager ohne Betten teilen und dabei versuchen, gleichzeitig zu sparen und den Komfort nicht zu sehr zu verlieren.

Patricia hat sich in der Reality-TV-Welt längst etabliert und stellt sich neuen Herausforderungen mit viel Energie und Neugier. Die temperamentvolle Unternehmerin ist bekannt dafür, gerne über sich hinauszuwachsen und ungewöhnliche Erfahrungen nicht zu scheuen. Besonders spannend wird es sein, wie sie sich in diesem speziellen Umfeld schlägt – zumal sie selbst offen zugibt, mit Sparsamkeit wenig am Hut zu haben. Ihre Fans dürfen also neugierig sein, welche neue Facette die vielseitige TV-Persönlichkeit in der "Villa der Versuchung" zeigen wird.

Joyn/Michael de Boer Verona Pooth, neue Moderatorin von "Villa der Versuchung"

RTL / Benno Kraehahn Patricia Blanco bei "Reality Queens"

