Patricia Blanco rechnet mit ihrem Ex-Verlobten Benjamin ab

Vor wenigen Wochen verkündete Patricia Blanco (53) die Trennung von ihrem Verlobten Benjamin – und das nach nur rund vier Monaten Beziehung. Damals wurde im offiziellen Trennungsstatement seitens Patricias Management noch betont, dass weder der Unternehmer noch das Reality-Sternchen sich detaillierter zu dem Liebes-Aus äußern wollen. Die Tochter von Roberto Blanco (87) hat ihre Meinung aber nun geändert und spricht offen mit der Bild über die Beziehung. "Benjamin hat wirklich um mich gekämpft. Mich auf Händen getragen, mich spontan nach Sansibar eingeladen. [...] Doch dann ging das Love Bombing los. Er bot mir seinen Haustürschlüssel an, hat für uns Weihnachten geplant. Freunde haben mich gewarnt", erinnert sich Patricia in dem Interview.

Auf den Rat ihrer Freunde habe Patricia zu diesem Zeitpunkt noch nicht gehört – doch trotzdem nahm die Beziehung nur kurze Zeit nach Beginn schon unschöne Gestalt an: "Auf einer After-Work-Party kam er einer anderen Frau sehr nahe, obwohl wir zusammen da waren. [...] Plötzlich hat er die Beziehung mit mir beendet, mich kurz vor Weihnachten wieder ausgeladen." Nach einer Aussprache versuchten die beiden es noch einmal miteinander und nur kurz danach folgte sogar die Verlobung. Nur rund einen Monat später war dann aber alles wieder vorbei. Was dann geschah, habe Patricia bis heute nicht ganz verdaut: "Er hat gedroht, dass er mir mein geliebtes Pferd wegnimmt und es zum Schlachter bringt. [...] Ich weiß nicht, was ich diesem Mann getan habe. Ich habe mich an die Polizei gewandt. Mittlerweile sprechen wir gar nicht mehr." Der Unternehmer hat sich bislang nicht zu den Äußerungen seiner Ex-Verlobten zu Wort gemeldet.

Patricia und Benjamins Liebe begann genauso rasant, wie sie endete. Im Oktober machten sie ihre Beziehung offiziell und wirkten nach außen hin wie ein Herz und eine Seele. Zum Jahreswechsel überraschte der Unternehmer die Reality-TV-Bekanntheit mit einem romantischen Heiratsantrag und steckte ihr einen Ring an den Finger. Nur einen Monat später jedoch bestätigte Patricias Management dann gegenüber der Bild das Beziehungsende: "Leider müssen wir heute die Trennung von Patricia Blanco und ihrem Verlobten Ben bekannt geben. Eine Liebe mit viel Aufwind, einer sehr intensiven und schönen Zeit endet dann doch leider ohne Happy End."

Anzeige Anzeige

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

ActionPress / Christopher Tamcke / Future Image Patricia Blanco und ihr Freund Ben in Hamburg, November 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige