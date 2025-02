"Allein": Patricia Blanco meldet sich nach Trennung zurück

Anfang Februar war die Trennung von Patricia Blanco (53) und ihrem Verlobten Ben bekannt geworden. Seitdem hatte sich die The 50-Bekanntheit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, doch nun gibt es endlich wieder ein Lebenszeichen von ihr. "Danke, dass ihr euch solche Sorgen gemacht habt –braucht ihr aber nicht", beruhigt sie ihre Fans auf Instagram. Abgesehen von Schlafproblemen gehe es der Tochter von Roberto Blanco (87) gut. Allerdings offenbart sie auch: "Ich fühle mich ein bisschen allein, aber das ist nichts Schlimmes. [...] Ich bin heute einfach ein bisschen melancholisch."

Die Trennung wurde vor wenigen Wochen von Patricias Management verkündet. In einem Statement, das unter anderem Promiflash vorliegt, hieß es: "Eine Liebe mit viel Aufwind, eine sehr intensive und schöne Zeit endet dann doch leider ohne Happy End. Beide möchten respektvoll miteinander umgehen und brauchen jetzt erst mal Abstand. Es wurde sich darauf verständigt, sich öffentlich nicht zu diesem Thema zu äußern."

Die Beziehung der beiden verlief turbulent. Nachdem erst im Herbst 2024 bekannt geworden war, dass Patricia einen neuen Mann an ihrer Seite hatte, folgte an Silvester bereits die Verlobung: Im Winterurlaub in Kitzbühel ging der Unternehmer vor seiner Liebsten auf die Knie. "Ich bin wahnsinnig glücklich und freue mich sehr über diesen Ring. Vor allem freue ich mich, mit Benjamin einen wirklich guten Mann gefunden zu haben", berichtete sie damals gegenüber Bild. Etwas kurios war allerdings, dass sich ihr Ex-Partner Andreas Ellermann am selben Abend mit seiner Freundin Ilka verlobte.

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco mit ihrem Partner Ben, November 2024

Instagram / andreasellermann Andreas Ellermann mit seiner Partnerin Ilka, Dezember 2024

