Es gibt neue Details zum Tod von Tammy Slatons Mann Caleb

Die Trauer sitzt weiterhin tief. Vor wenigen Monaten hatte die "Unser Leben mit 500 kg"-Bekanntheit Tammy Slaton (37) einen schweren Verlust verkraften müssen: Ihr Ehemann Caleb Willingham war überraschend verstorben. Zwar waren der Realitystar und sein Mann schon zwei Monate getrennt gewesen, dennoch trauert Tammy sehr um ihn. Bislang war nicht allzu viel über Calebs Tod bekannt. Doch nun werden einige Details zu seinem Ableben öffentlich...

Das berichtet jetzt Radar Online. Aus dem Polizeibericht geht hervor, dass Sanitäter und Ersthelfer der Feuerwehr Gibsonburg vor Ort waren und an Caleb Reanimationsversuche durchführten – leider ohne Erfolg. Es wird davon ausgegangen, dass Calebs Tod "natürlich" war und durch ein medizinisches Problem verursacht wurde. Die Autopsie, die die offizielle Todesursache bestätigen soll, wurde allerdings noch nicht veröffentlicht.

Erst vor wenigen Tage teilte die TV-Bekanntheit eine liebevolle Hommage an ihren verstorbenen Ehemann auf TikTok. "Der Sonnenuntergang war unser Ding. [...] Auch wenn ich nicht in ihn verliebt bin, werde ich ihn immer lieben und ich vermisse ihn jeden Tag", schrieb Tammy zu einer rührenden Fotomontage, die mit dem Song "Love is Gone" von Dylan Matthew und Slander unterlegt ist.

Anzeige

Instagram / calebs_meat_rolls Tammy Slaton und Caleb Willingham im März 2023

Anzeige

Instagram Tammy Slaton und Caleb Willingham, Reality-TV-Stars

Anzeige

Instagram / queentammy86 Die "Unser Leben mit 500 kg"-Bekanntheit Tammy Slaton im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de