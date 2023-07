Nach Tod ihres Mannes: Tammy Slaton teilt emotionalen Post

Tammy Slaton muss aktuell eine schlimme Zeit durchmachen. Vor wenigen Tagen ist Caleb Willingham, der Ehemann der "Unser Leben mit 500 kg"-Bekanntheit, ganz überraschend verstorben. Zum Zeitpunkt seines Todes war das Paar zwar schon seit zwei Monaten getrennt, dennoch sitzt der Schmerz bei der US-Amerikanerin tief. Nur kurze Zeit nach der Schocknachricht teilt Tammy nun ein paar rührende Worte im Netz.

Auf Instagram postet die 36-Jährige nun ein Bild mit einem Zitat, was womöglich an ihren verstorbenen Ehemann gerichtet ist. "Auch wenn wir nicht jeden Tag miteinander reden. Nur, weil du weit weg wohnst. Ich denke an dich bis zum Ende eines jeden Tages. Ich bin stolz zu sagen, dass du mein Freund bist", lautet das Posting. Tammys Fans vermuten, dass sie damit ihre Trauer verarbeitet und kommentieren mit unterstützenden Worten. "Wunderschöner Beitrag Tammy! Ich bin so traurig über den Tod von Caleb. Er schien so süß und liebevoll zu sein" und "Ich denke an dich in dieser schweren Zeit und sende dir heilende Umarmungen", schreiben nur zwei User.

Schon zuvor machte Tammy deutlich, wie schlimm Calebs Tod sie getroffen hat. "Er war mein bester Freund und ich habe ihn sehr geliebt. Als ich Caleb kennenlernte, wurde er mein Schutzengel und jetzt wacht er wirklich über mich", erklärte sie gegenüber People.

Instagram / calebs_meat_rolls Tammy Slaton und Caleb Willingham im März 2023

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, Mai 2023

Instagram Caleb Willingham und seine Frau Tammy Slaton

