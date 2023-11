Mit diesen Netflix-Trends klingt der November gemütlich aus

Das Wochenende kann kommen! Bereits in einer Woche ist der November zu Ende und die Vorweihnachtszeit wird eingeläutet. Diese kuschelige Zeit lädt geradezu zu gemütlichen Abenden auf der Couch ein. Was dabei selbstverständlich nicht fehlen darf, ist der Streamingdienst Netflix – und der hat wieder einmal so einiges zu bieten. Diese Filme und Serien darf man sich an diesem Wochenende nicht entgehen lassen!

Besonders beliebt ist aktuell "Squid Game: The Challenge". Dass sich die Spielshow zu der erfolgreichen Serie Squid Game auf dem ersten Platz der Seriencharts von Netflix befindet, ist wohl kein Wunder – schließlich war das Reality-Format bereits vor der Veröffentlichung in aller Munde. Direkt dahinter befindet sich das royale Drama The Crown und begeistert die Nutzer mit neuen Folgen. Ebenfalls beliebt ist die Actionserie "Code des Verbrechens" sowie die Romanverfilmung "Alles Licht, das wir nicht sehen" mit dem deutschen "Dark"-Darsteller Louis Hofmann (26) an der Seite von Marvel-Star Mark Ruffalo (56).

Die Filmcharts werden hingegen von dem Animationsfilm "Leo" angeführt. In dieser Kategorie wird es sogar schon weihnachtlich, denn die Romcom "Best. Christmas. Ever!" scheint es den Nutzern ebenfalls angetan zu haben. Hoch im Kurs steht auch das Drama "See you on Venus" sowie "Die drei ??? – Erbe des Drachen".

Anzeige

Netflix / Left Bank Imelda Staunton, Olivia Colman und Claire Foy in "The Crown"

Anzeige

ATSUSHI NISHIJIMA/NETFLIX Louis Hofmann in "Alles Licht, das wir nicht sehen"

Anzeige

Scott Everett White/Netflix Jason Biggs, Wyatt James Hunt und Heather Graham in "Best. Christmas. Ever!"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de