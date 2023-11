"Traumschiff"-Darstellerin Heidelinde Weis ist verstorben

Ihre Familie und Freunde müssen nun Abschied nehmen. Die Österreicherin Heidelinde Weis ist unter anderem aus der Serie Das Traumschiff bekannt, ihre große Leidenschaft war jedoch das Theater. Sie war bereits im zarten Alter von 16 Jahren zum ersten Mal auf einer Bühne gestanden. Im Theaterkosmos fand sie auch ihre große Liebe, den Produzenten Hellmuth Duna. Jetzt ist Heidelinde aber von uns gegangen.

Laut Bild sei die Schauspielerin in ihrer Wohnung verstorben. Auch die Todesursache stehe fest: Heidelinde sei an Herzversagen gestorben. So sei es am Freitagabend zum Herzstillstand gekommen. Sie wurde 83 Jahre alt. Bisher haben sich weder die Familie noch die Angehörigen zu Heidelindes Ableben geäußert.

Zu Lebzeiten war die 83-Jährige mehrfach an Krebs erkrankt, jedoch habe sie diesen Kampf gewonnen. Darüber schreibt sie unter anderem in ihre Autobiografie "Das Beste kommt noch", die sie 2022 veröffentlichte. "Ich mache keine Pläne mehr. Ich schiebe nichts mehr auf, ich lebe heute. Wenn ich etwas machen will, dann tue ich es gleich!", rät Heidelinde ihren Lesern.

ActionPress Heidelinde Weis in München

