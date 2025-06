Carmen Geiss versucht nach Überfall nach vorn zu schauen

Carmen Geiss (60), bekannt aus der Reality-TV-Show Die Geissens, hat auf Instagram mit einem bewegenden Posting ihre Stärke bewiesen. Nachdem sie und ihr Ehemann Robert Geiss (61) Opfer eines brutalen Überfalls geworden waren, meldete sich Carmen mit entschlossenen Worten zu Wort. Zu einem Bild, das sie mit einem Lächeln zeigt, schrieb sie: "Ich bin nicht zu brechen. Ich bin Carmen Geiss – und ich stehe heute hier, trotz allem, was passiert ist." Sie betonte ihre Unnachgiebigkeit gegenüber Hatern, Kriminellen und allen anderen, die ihre Familie bedrohen könnten. Der Vorfall hat das Ehepaar schwer getroffen, doch Carmen macht klar: Ihre Familie steht trotz allem über allem.

In ihrem emotionalen Posting ging Carmen weiter auf die Bedeutung von Zusammenhalt und ihren unerschütterlichen Glauben an die Liebe ein. "Sie haben versucht, in unser Leben einzubrechen. In unser Zuhause. In unsere Sicherheit. Aber was sie nie erreichen werden, ist unser Herz. Unsere Einheit. Denn ich habe etwas, das stärker ist als jede Bedrohung: eine einzigartige Familie", schwärmte sie weiter. Für Carmen ist die Familie der größte Halt und die größte Stärke. Ihre Aussagen zeigen, wie viel Kraft sie aus dem Rückhalt ihrer Liebsten zieht und wie sehr sie gewillt ist, jeder Bedrohung zu trotzen, ohne dabei ihren Stolz und ihre Würde zu verlieren.

Bereits zuvor hatte Carmen klargemacht, dass sie sich nicht unterkriegen lassen will. Im RTL-Interview sprach die Unternehmerin ganz offen über die Schrecken der Tat. Obwohl die Ereignisse sie sichtlich mitnahmen, zeigte Carmen Stärke und verriet, dass sie überlege, einen Waffenschein zu machen, um sich und ihre Familie künftig schützen zu können. "Ich glaube, ich wäre in so einer Lage bereit, jemanden zu töten", betonte sie.

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss, TV-Bekanntheit

Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Carmen Geiss, TV-Bekanntheit

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss im April 2025