Von Mike hintergangen: Yvonne Woelke weint beim Promi-Büßen!

Damit rechnete Yvonne Woelke (42) offenbar nicht. Aktuell stellt sich die Schauspielerin bei Das große Promi-Büßen ihren vergangenen Schandtaten. So zeigte ihr Olivia Jones (54) in der Runde der Schande bereits ihre Fehltritte auf – im Vordergrund stand dabei ihre angebliche Affäre mit Peter Klein (56). In der TV-Show ist Mike Cees eigentlich ihr Verbündeter. Die beiden sind seit 13 Jahren befreundet und geben viel auf die Meinung des anderen. Doch diese Freundschaft ist nun wohl Geschichte!

Am Ende der aktuellen Folge müssen die Promis einen ihrer Mitstreiter für das Exit-Spiel nominieren. Und Yvonne erwischt es dabei eiskalt – denn niemand Geringeres als ihr Kumpel Mike wählt sie. "Das war einfach eine ganz, ganz krasse Enttäuschung", erklärt die Blondine völlig fassungslos. Nach der Nominierung bricht sie total aufgelöst in Tränen aus! Auch Lisha ist entsetzt: "Tja, das ist Loyalität am Arsch."

In ihrer Runde der Schande erlebte Yvonne eine böse Überraschung. Denn via Videocall schaltete Olivia ihre Erzfeindin Iris Klein (56) dazu. "Yvonne ist eine erfolglose Schauspielerin. Seit 20 Jahren versucht sie, ins Fernsehen zu kommen. Hat sie ja jetzt geschafft. Durch mich", motzte die Mutter von Jennifer Frankhauser (31).

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke

ProSieben / Nikola Milatovic Mike Cees bei "Das große Promi-Büßen", 2023

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Bekanntheit

