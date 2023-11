Schock für Yvonne: Iris Klein taucht beim Promi-Büßen auf!

Damit hat Yvonne Woelke (41) nicht gerechnet! Hinter der Schauspielerin liegt ein aufregendes Jahr: Seit ihr im Januar eine Affäre mit Peter Klein (56) nachgesagt wurde, dominiert die Blondine die Schlagzeilen. Immer wieder wird ihr vorgeworfen, die Affäre sei nur ein PR-Stunt gewesen, um endlich berühmt zu werden. Für ihre Fehler soll sie sich nun bei Das große Promi-Büßen verantworten – aber in der Show wartet eine böse Überraschung!

Denn in der Stunde der Schande begrüßt Yvonne nicht nur Moderatorin Olivia Jones (53), sondern auch Iris Klein (56) – die Ex von Peter, der sie den Mann ausgespannt haben soll! Via Videocall ist die angeblich betrogene Ehefrau zugeschaltet und konfrontiert die 41-Jährige. "Yvonne ist eine erfolglose Schauspielerin. Seit 20 Jahren versucht sie, ins Fernsehen zu kommen. Hat sie ja jetzt geschafft. Durch mich", schimpft Iris und ergänzt: "Sie hat meine Ehe kaputtgemacht!"

Und auch Olivia haut einen Seitenhieb nach dem anderen raus – sie spielt unter anderem eine Sprachnachricht ab, die deutlich machen soll: Yvonne wollte unbedingt berühmt werden. "Ich glaube, es geht dir nur um eine Sache: Alle Augen auf mich. Es geht dir um Fame. Und du gehst über Ehen", haut sie der Berlinerin entgegen. Die Fans im Netz sind da ganz auf der Seite des Dragstars. "Fame-Geilheit hat ein Gesicht", schreibt ein User auf X.

Instagram / peterklein_official Yvonne Woelke und Peter Klein, Realitystars

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Influencerin

Action Press / Bieber, Tamara Yvonne Woelke im November 2023

