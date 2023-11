Nach erstem Date: Kaley Cuoco wusste den Namen ihrer Tochter

Diese zwei machten Nägel mit Köpfen. Kaley Cuoco (37) hat in Tom Pelphrey (41) den Mann fürs Leben gefunden. Ihre Beziehung krönten die Schauspieler mit der Geburt ihres ersten gemeinsamen Nachwuchses. Anfang März wurden sie Eltern einer Tochter, die auf den Namen Matilda hört. Wie sie ihre Kleinen nennen wollen, bedurfte keiner schweren Entscheidung. Denn Kaley und Tom wussten nach ihrem ersten Date, wie ihr Baby heißen soll!

Im Gespräch mit Today erinnerte sich der The Big Bang Theory-Star an das erste Treffen: "Man kennt das, wenn man anfängt, sich zu verabreden und man so besessen ist und seine zukünftigen Kinder plant. Das war [bei uns] so eine Sache." Für Kaley und Tom stand schnell fest, dass sie gemeinsame Kinder kriegen. "Wir sahen uns an und dachten: 'Wäre es verrückt zu sagen, wenn wir ein Baby hätten, würden wir es Matilda nennen?'", erklärte die Seriendarsteller die Namenswahl ihres Wonneproppens.

Bei Kaley und Tom war es also Liebe auf den ersten Blick. Wie sehr sich das Pärchen liebt, machte die 37-Jährige in einem Geburtstagspost für ihren Liebsten deutlich. "Alles Gute zum Geburtstag an die Liebe meines Lebens! Du bist so besonders für mich und alle, die dich kennen: bester Partner, bester Sohn, bester Freund [...]. Wir lieben dich!", schwärmte Kaley via Instagram.

Instagram / tommypelphrey Kaley Cuoco mit ihrer Tochter im August 2023

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey

Getty Images Kaley Cuoco und Tom Pelphrey im April 2023

