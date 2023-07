Wie süß: Kaley Cuoco knutscht lachendes Töchterchen Matilda

Kaley Cuoco (37) genießt die Zeit mit ihrer Tochter! Die Schauspielerin geht schon seit einigen Monaten mit ihrem Partner Tom Pelphrey (40) durchs Leben. Vor wenigen Monaten hatte die einstige The Big Bang Theory-Darstellerin dann ihre erste Schwangerschaft verkündet. Im April erblickte ihr Töchterchen Matilda das Licht der Welt. Seitdem gibt die Blondine ihren Fans auf Social Media immer wieder Einblicke in ihren Mami-Alltag. So auch jetzt: Kaley kuschelt mit ihrer Matilda!

Davon teilt sie jetzt ein niedliches Foto in ihrer Instagram-Story. Gemeinsam mit ihrem Baby liegt die Blondine eingekuschelt auf dem Sofa und drückt ihm einen dicken Schmatzer auf die Wange. Matilda scheint das zu genießen – glücklich strahlt der Säugling in die Kamera.

Ein Kind ist der Schauspielerin aber auf Dauer wohl zu wenig! Vor wenigen Wochen plauderte ein Insider gegenüber Us Weekly aus: "Sie werden definitiv noch ein weiteres Kind in Planung haben, die Frage ist nur wann." Aktuell genießen Kaley und Tom ihr Familienglück jedoch noch zu dritt.

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey mit ihrer Tochter Matilda

