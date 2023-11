Werder-Bremen-Star Marco Friedl wird zum ersten Mal Papa!

Freudige Neuigkeiten aus der Fußballwelt! Marco Friedl hatte bereits in jungen Jahren begonnen, seine Leidenschaft zum Fußball auszuleben: Bereits als Zehnjähriger hatte der gebürtige Österreicher beim FC Bayern München gespielt. 2017 feierte er dann in der ersten Mannschaft des Topvereins sein Debüt und wechselte nur ein Jahr später zu Werder Bremen, wo er mittlerweile auch Kapitän des Teams ist. Auch als österreichischer Nationalspieler ist der Fußballer bekannt. Doch nun macht er mit etwas ganz anderem auf sich aufmerksam: Marco wird zum ersten Mal Vater!

In den vergangenen Wochen feuerte ihn seine Freundin Ana stolz bei seinen Spielen an – und dabei fiel auf: Unter ihren Klamotten zeichnete sich ein Babybauch ab. Nach einer langen Spekulationsphase ist nun aber Schluss damit: Der Kicker bestätigt jetzt offiziell, dass seine Liebste tatsächlich schwanger ist und sie demnächst Eltern werden! "Ich freue mich sehr. Es ist das erste Mal für mich. Eine neue Erfahrung, eine neue Herausforderung. Es wird eine coole Zeit", plaudert er gegenüber Bild aus.

Auch wenn Marco erst einmal sein Familienglück in vollen Zügen genießen wird, muss er sich im kommenden Jahr mächtig ins Zeug legen: Aktuell muss er sich noch seinen Platz in der österreichischen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2024 erkämpfen. "Die Konkurrenz auf meiner Position ist echt stark. Aber es liegt an mir, mich mit guten Leistungen in Bremen noch für die EM empfehlen", erklärte der Innenverteidiger demselben Blatt.

Getty Images Marco Friedl, Fußballer

Getty Images Marco Friedl im Mai 2023

Getty Images Marco Friedl, Fußballer

