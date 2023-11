Es wird weihnachtlich: Das ist im Dezember neu auf Netflix!

Damit lässt es sich gut in die Feiertage kommen! Es steht nicht bloß Weihnachten kurz vor der Tür, sondern auch viele tolle neue Filme und Serien auf Netflix. Der Streamingdienst schafft es immer wieder, seine Nutzer perfekt in Stimmung für die Adventszeit zu bringen – unter anderem "The Christmas Chronicles" und "ÜberWeihnachten" wurden in den vergangenen Jahren zu richtigen Hits. Was hat Netflix diesen Dezember für Film- und Serienfans in petto?

Direkt am 1. Dezember nimmt die Plattform etliche Weihnachtsfilme in ihr Repertoire auf: darunter "Das perfekte Weihnachtsdinner", "A Merry Christmas Wish" sowie "Christmas at the Drive-In". Wenige Tage später feiert auch die Komödie "Weihnachten mal anders" ihre Premiere auf Netflix. Aber auch Weihnachtsmuffel werden auf ihre Kosten kommen. Der achten Teil von Fast & Furious, der Horrorstreifen "Insidious: The Red Door", "Der Fall Collini" mit Elyas M'Barek (41) und Jannis Niewöhner (31), die Komödie "No Hard Feelings" mit Jennifer Lawrence (33) sowie "Maestro" mit Bradley Cooper (48), der in den vergangenen Monaten für viel Furore sorgte, wird ebenfalls ins Programm aufgenommen.

Aber auch Serienfans dürfen sich im Dezember auf zahlreiche Neuheiten freuen – einige Serienhits bekommen nämlich brandneue Folgen! "The Good Doctor" und "S.W.A.T" gehen endlich weiter. Außerdem endet am 14. Dezember das royale Drama The Crown mit seiner finalen Staffel. Neu hinzu kommen dagegen die Buchverfilmung "Ich und die Walter Boys" sowie die komplette Serie "4 Blocks". Besonders gespannt sind die Nutzer aber wohl am 29. Dezember auf das heiß ersehnte Spin-off von Haus des Geldes, in dem es um den Charakter Berlin geht.

Scott Everett White/Netflix Chord Overstreet und Lindsay Lohan in "Falling for Christmas"

Jason McDonald/Netflix Bradley Cooper in "Maestro"

Netflix Elizabeth Debicki als Prinzessin Diana in der sechsten "The Crown"-Staffel

