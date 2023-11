"Temptation Island"-Jana-Maria sieht Umut als ein "Problem"

Zwischen den beiden scheint das Feuer erloschen zu sein. Bei Jana-Maria Herz (31) und Umut Tekin (26) ist das Treueexperiment Temptaion Island V.I.P. wohl missglückt: Der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat kam der Verführerin Emma Fernlund gefährlich nah und baute bereits eine innige Verbindung zu ihr auf. Seine Freundin reagierte auf die Bilder beim Lagerfeuer daher sehr enttäuscht und bemerkte mehrfach, dass ihre Beziehung alles andere als noch intakt sei. Jetzt bezeichnet Jana-Maria Umut sogar als eine große Sorge in ihrem Leben.

Im Gespräch mit den Verführern schwärmt die einstige Der Bachelor-Teilnehmerin davon, wie gut ihr Leben laufe. Doch eine Sache bereite ihr momentan große Sorgen. "Ich habe keine Probleme im Leben, außer Umut. Er ist das einzige Problem in meinem Leben", gibt sie gegenüber Calvin zu. Sie wünsche sich, dass Umut merke, dass er durch seine Flirterei mit Emma eine Grenze überschritten habe. "Ich habe noch die Hoffnung, aber nach diesem [Experiment] wird meine ganze Hoffnung verloren gehen und dann bin ich wieder Single", verkündet sie traurig.

Doch Umut ist sich seiner Fehler offenbar nicht bewusst. So versucht er beim Einzellagerfeuer, Jana-Maria als die Person dastehen zu lassen, die über die Stränge schlägt. Deshalb fragt ihn Moderatorin Lola Weippert (27), ob er der Meinung sei, dass er sich etwas zu Schulde kommen lassen hat. "Nichts, was wir nicht irgendwie abgesprochen haben", antwortet der Vergebene darauf und sucht wieder in seiner Freundin die Übeltäterin: "Nachdem, was ich gesehen habe, ahne ich Schlimmeres. Ich weiß und ich sehe es in Janas Augen, dass sie schon pervers unterwegs ist."

Jana-Maria Herz im August 2023

Jana-Maria Herz, Realitystar

Umut Tekin im Mai 2023

