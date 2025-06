Stimmt es? Umut Tekin kommentiert Comeback-Gerüchte mit Emma

Haben Emma Fernlund (24) und Umut Tekin (28) wieder zueinandergefunden? Die beiden Reality-TV-Stars wurden vor Kurzem in vertrauter Stimmung auf dem World Club Dome Festival gesehen, was zahlreiche Spekulationen auslöste. Doch romantischer Natur schien ihr Treffen nicht gewesen zu sein. Unter einem Instagram-Beitrag von Promiflash erstickte Umut die Spekulationen nun deutlich im Keim: "Frag mich, was die Leute da sichten. Fake News. Wir sind Freunde." Ein Liebes-Comeback der beiden kommt also eher nicht infrage.

Die Sichtungen, die diese Gerüchte entfacht hatten, scheinen also von den Fans falsch interpretiert worden zu sein. Doch Emma und Umut zeigten sich beim World Club Dome Festival offenbar schon fast turtelnd. "Ah und übrigens: Emma und Umut sind gestern die ganze Zeit händchenhaltend rumgelaufen", hieß es dazu beispielsweise auf Social Media. Zudem habe Emma auch auf dem Schoß ihres Ex-Freundes gesessen. Die beiden seien laut den Augenzeugen "die ganze Zeit" auf der Veranstaltung zusammen gewesen – doch offenbar war das alles rein freundschaftlicher Natur.

Emma und Umut sorgten in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen mit ihrer On-off-Beziehung. Sowohl ihre leidenschaftliche Romanze als auch die später öffentlich ausgetragenen Differenzen fesselten die Fans. Ende 2024 zerbrach ihre Beziehung erstmals. Darauf folgte eine öffentliche Schlammschlacht inklusive einer Versöhnung. Im April war es dann abermals aus und vorbei zwischen ihnen. Emma hat bereits einen neuen Mann gefunden – die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Verführerin soll derzeit mit Julius Tkatschenko anbandeln.

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund und Umut Tekin, Realitystars

TikTok / julius_tkatschenko Emma Fernlund und Julius Tkatschenko auf Mallorca, April 2025

