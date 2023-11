"Temptation Island"-Emma sicher: Umut entfernt sich von Jana

Emma Fernlund hat es im Gefühl. Bei Temptation Island V.I.P. bandelt Umut Tekin (26) mit der gelernten Köchin an: Sie suchen gegenseitig immer die Nähe des jeweils anderen, hängen die meiste Zeit miteinander herum und versuchen auch ständig, sich zurückzuziehen, um etwas Zweisamkeit zu genießen. Bei einem Date wirkte es nun so, als ob sich die beiden in einem unbeobachteten Moment küssten. Nun klärt Emma im Promiflash-Interview darüber auf.

Während Umut gegenüber Promiflash nur darauf beharrt, dass kein Kuss zwischen ihnen stattgefunden habe, wird die Blondine etwas deutlicher. "In dem Off-Cam-Moment wäre es fast zu einem Kuss gekommen", gibt sie zu. Generell habe sie das Gefühl, dass sich der 26-Jährige immer mehr von seiner Beziehung löse. "Das Date mit Umut war schön. Ich habe deutlich spüren können, wie er sich gedanklich immer mehr von der Beziehung entfernt und es genießt, mir näherzukommen", verrät sie.

Auch Umuts Mitstreiter teilen sich dieselbe Ansicht mit Emma. "Die zwei haben oft ihre Zweisamkeit gesucht und sich der Gruppe entzogen", bestätigt Yannick Syperek Promiflash. Auch Lorik Bunjaku (27) spürte die Spannung zwischen Umut und Emma: "Ich habe mich mit beiden gut verstanden, aber sobald wir zu dritt irgendwo saßen, bin ich gegangen, weil man sich gefühlt hat wie das fünfte Rad am Wagen. Als wären sie schon zusammen."

