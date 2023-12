Ist er der neue Neuer? Die U17-Fußballer sind Weltmeister!

Der Nachwuchs zeigt, was er drauf hat! Am Samstag stand für die U17-Fußballnationalmannschaft das wohl größte Spiel ihrer bisherigen Karriere an. Bei der Weltmeisterschaft in Indonesien traten die Jungs gegen Frankreich im Finale an. Bis in die Verlängerung ging das Spiel, anschließend folgte das Elfmeterschießen – und Deutschland wurde Weltmeister! Und neben dem Titel hat die Nation offenbar auch schon einen neuen Top-Torwart!

Auf der Instagram-Seite der DFB-Junioren häufen sich bereits die Glückwünsche und der Jubel der Fans. "So stark", "Überragend" und "Hammergeil", heißt es in den Kommentaren, die unter anderem von den Account großer deutscher Vereine kommen. Ein Spieler wird besonders gelobt – Torwart Konstantin Heide! "Heidewitzka", jubeln die Follower und nennen ihn bereits den nächsten Manuel Neuer (37).

Neben Tausenden Fans vor den TV-Bildschirmen drückte auch ein echter WM-Held den Jungs die Daumen: Mario Götze (31)! Der Fußballer schickte den Spielern vor Anpfiff eine kleine Nachricht: "Ich wünsche mir, dass es in ihren Ohren dröhnt, weil so eine ausgelassene und fröhliche Stimmung im Stadion herrscht. Ich hoffe, dass sie mit Freude und Lust kicken!"

Getty Images Konstantin Heide, Torwart

Getty Images Mario Götze im März 2023

Getty Images Das deutsche Team der "U17"-Mannschaft beim WM-Finale, 2023

