Noch erkannt? So sieht Ex-GNTM-Juror Thomas Rath heute aus

Designer Thomas Rath (58) hat mit einer auffälligen Veränderung seines Looks für Gesprächsstoff gesorgt. Bekannt aus TV-Formaten wie Germany's Next Topmodel war er bislang für seinen markanten Stil mit Glatze, dunkler Hornbrille und Schiebermütze bekannt. Doch bei der "Tribute to Bambi"-Veranstaltung im Juli präsentierte sich der 58-Jährige ganz neu: mit vollem, grauem Haar und einer gestylten Föhnfrisur. Auf Instagram teilen Fans ihre Überraschung über die Typveränderung, denn viele hätten ihn zunächst nicht erkannt.

Bereits im Mai, bei den "Duftstars 2025", deutete sich eine Veränderung an. Dort erschien Thomas noch mit seiner charakteristischen Schiebermütze, unter der aber bereits längere Haare hervorlugten. Seit seinem neuen Look scheint er auf die Kopfbedeckung weitgehend zu verzichten. Wie genau er zu seiner üppigen Haarpracht gekommen ist, lässt er offen. Der Designer selbst hat sich bisher nicht dazu geäußert, was besonders in den sozialen Medien für Spekulationen sorgt. Kommentare wie "Tom jetzt mit Haaren am Kopf, total fremd, aber gut gemacht, welche Firma?" deuten darauf hin, dass Fans über die Echtheit der Haare diskutieren.

Thomas ist für seine extravaganten Outfits und seinen stilsicheren Auftritt bekannt. Seine Liebe zur Mode und sein individueller Stil machten ihn nicht nur als Designer erfolgreich, sondern auch als Juror in der beliebten Castingshow von Heidi Klum (52). Zu seiner Typveränderung hat er sich zwar noch nicht näher geäußert, doch es ist nicht das erste Mal, dass er mit seinem Aussehen überrascht: Schon früher scheute er sich nicht, Accessoires oder Outfits zu tragen, die auffielen und Gesprächsthema wurden. Sein neuer Look zeigt einmal mehr, dass Veränderungen für ihn genauso zur Modewelt gehören wie Stoffe und Schnitte.

Thomas Rath bei "Beauty & The Nerd 2023"

Thomas Rath, Designer

"Beauty & The Nerd"-Alex und Thomas Rath

