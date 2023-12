WM-Held Mario Götze drückt der U17 im Finale die Daumen!

Der deutsche Fußball-Nachwuchs bekommt prominente Unterstützung! Am heutigen Samstag steht für die U17-Nationalmannschaft eine Menge auf dem Spiel: Die jungen Kicker bestreiten bei der Weltmeisterschaft in Indonesien das Endspiel gegen Frankreich – es ist das erste Mal, dass das deutsche Juniorenteam es seit 1985 ins Finale schaffte. Aktuell läuft das Match noch. Und Mario Götze (31) drückt den Jungs die Daumen!

Gegenüber Sky bringt der zweifache Papa seine Unterstützung zum Ausdruck: "Es ist der Anfang und ich bin überzeugt, dass viele Jungs aus unserer U17 eine großartige Zukunft vor sich haben. Ich glaube an euch. Ihr schafft das!" Der Fußballer motiviert weiter: "Ich wünsche mir, dass es in ihren Ohren dröhnt, weil so eine ausgelassene und fröhliche Stimmung im Stadion herrscht. Ich hoffe, dass sie mit Freude und Lust kicken."

Mario durfte den WM-Pokal selbst schon in den Händen halten. 2014 hatte er mit der Nationalmannschaft im Finale gegen Argentinien gespielt. In der Verlängerung erzielte er schließlich das 1:0 – und holte damit den ersten deutschen Titel seit 1990 nach Hause.

Anzeige

Getty Images Mario Götze im März 2023

Anzeige

Getty Images Nationalspieler Fayssal Harchaoui bei der U17-Weltmeisterschaft in Jakarta

Anzeige

Getty Images Mario Götze bei der Fußball-WM 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de