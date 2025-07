Ausgeplaudert: Kim Virginia hat wohl wieder TV-Show gedreht

Kim Virginia Hartung (30) erregt die Aufmerksamkeit des Trash-Universums: Die Reality-TV-Bekanntheit soll an einer neuen, bisher unbekannten Show teilgenommen haben. Dieses spannende Detail plaudert nun Ricarda Raatz (33) im "Blitzlichtgewitter"-Podcast aus. Laut der Reality-Teilnehmerin fanden die Dreharbeiten bereits Anfang des Jahres statt. Über das Format wollte sie jedoch nichts verraten – nur so viel: Neben Kim soll auch Elena Miras (33) eine Rolle bei der geheimnisvollen Produktion spielen. Beide Frauen haben sich bisher noch nicht zu der mysteriösen Teilnahme geäußert.

Ganz unbekannt ist Kim für Ricarda daher nicht mehr, denn sie fügt im Gespräch hinzu: "Ich mag sie echt gerne, zu mir war sie immer megakorrekt." Doch offenbar haben die jüngsten Schlagzeilen rund um Kim auch bei Ricarda Eindruck hinterlassen. "Das hat ja die ganze Welt mitbekommen, das ist nicht spurlos an mir vorbeigegangen", gesteht sie. Sollte sie Kim wiedersehen, wolle sie ihr vor allem eines sagen: Sie finde das alles "krass", wisse aber nicht, "was richtig und was falsch" sei.

Kim und ihr Partner Nikola Glumac (29) sorgten in den vergangenen Monaten für die verschiedensten Emotionen zahlreicher Social-Media-Nutzer. In ihrer Kennenlernphase ging alles Schlag auf Schlag: Beziehung, gemeinsame Wohnung, Schwangerschaft, Verlobung, Auflösung der Verlobung, Trennung, Stillgeburt, Liebescomeback. All diese Schritte teilten die beiden ungeniert auf ihren Netz-Profilen und bekamen deshalb viel Gegenwind. Zwischenzeitlich hieß es, dass Kim und Nikola Teil der kommenden Staffel von Das Sommerhaus der Stars sind. Diese Gerüchte dementierte die Influencerin allerdings.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia, Juni 2025