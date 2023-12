Bereut Umut Tekin sein Verhalten bei "Temptation Island"?

Umut Tekin (26) scheint seine Meinung geändert zu haben. Der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat und seine Partnerin Jana-Maria Herz (31) scheinen den Treuetest bei Temptation Island V.I.P. nicht zu bestehen: Während der Ravensburger zu der Verführerin Emma Fernlund eine enge Bindung aufbaut und ihr sehr nahekommt, entfernt sich seine Partnerin, geplagt von den Schlüssellochmomenten, immer weiter von ihm. In der Show wirkt es so, als sei sich Umut aber keiner Schuld bewusst – doch nun rudert er im Promiflash-Interview zurück.

In der Sendung machte er noch beim Einzellagerfeuer gegenüber Moderatorin Lola Weippert (27) deutlich, dass er finde, dass er im Gegensatz zu Jana-Maria keine Grenze überschritten habe. Doch nun, wo er nach der Ausstrahlung sein Verhalten reflektieren kann, ist er sich wohl nicht mehr so sicher. "In meiner eigenen Welt habe ich es nicht gemerkt. Rückwirkend betrachtet bin ich schon zu weit gegangen", gibt er jetzt gegenüber Promiflash zu.

Auch wenn Umut in der aktuellen "Temptation Island V.I.P."-Folge klarstellte, dass er sich mit Verführerin Emma nichts Ernstes vorstellen kann, ist nicht eindeutig, ob er es auch tatsächlich so gemeint hat. "Ich habe aus Selbstschutz gesagt", verrät er Promiflash und lässt damit anklingen, dass er das nicht unbedingt aus Liebe zu Jana-Maria gesagt hatte.

RTL Umut Tekin und Jana-Maria Herz bei "Bachelor in Paradise"

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin 2023

RTL / René Lohse Umut Tekin, "Temptation Island V.I.P."-Kandidat

