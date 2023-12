"Freue mich": Roxy Zinger zeigt ihren wachsenden Babybauch!

Roxy Zinger fiebert ihrer neuen Rolle als Mama schon total entgegen! Im August überraschte die Ex von Calvin Kleinen (31) mit erfreulichen Neuigkeiten: Sie und ihr Partner Andreas erwarten derzeit den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Im Netz gewährt die einstige Temptation Island-Verführerin seither ab und zu private Einblicke in ihren Schwangerschaftsalltag. So wie jetzt auch wieder: Roxy präsentiert stolz ihre runde Babykugel!

Auf Instagram lässt die 31-Jährige ihre Follower an ihrer Schwangerschaft teilhaben – und zwar in Form eines niedlichen Schnappschusses von ihrem wachsenden Babybauch! Das Glück, eine eigene kleine Familie zu haben, könne die werdende Mama noch gar nicht richtig fassen. "Im Traum hätte ich nicht gedacht, jemanden kennenzulernen, mit dem ich heute zusammenwohne und dazu auch noch schwanger bin", verrät Roxy und fügt schwärmend hinzu: "Danke Schatz, dass es dich gibt. Ich freue mich auf unsere Zukunft."

Erst vor wenigen Monaten verkündete Roxy die freudige Botschaft auf Social Media – nämlich mit einem ersten Ultraschallbild des kleinen Bauchzwergs. "Darf ich vorstellen? Mommy und Daddy 2024. Wir freuen uns auf dich, kleiner Wurm", schrieb sie voller Vorfreude zu dem Foto.

Instagram / _roxytv_ Roxy Zingler und ihr Partner

Instagram / _roxytv_ Roxy Zinger mit ihrem Partner Andreas

Instagram / _roxytv_ Roxy Zinger und ihr Freund Andreas im Mai 2023

