So kommen die Bachelors Sebastian und Dennis bei den Fans an

Wie kommen die neuen Schnittblumenverteiler bei den Fans an? In wenigen Monaten geht das beliebte Datingformat Die Bachelors in eine neue Runde. Dabei dürfen sich die Fans auf eine besondere Neuerung freuen: Dieses Mal versuchen gleich zwei Junggesellen, die große Liebe zu finden. Auch ist bereits bekannt, um wen die insgesamt 22 Singlefrauen buhlen werden: Sebastian Klaus und Dennis Gries! Doch was halten die Fans von den beiden?

An einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 6. Dezember, 11:00 Uhr] nahmen 588 Leser teil – dabei scheint es so, als ob die begeisterten "Der Bachelor"-Zuschauer eher weniger von Sebastian und Dennis überzeugt sind: So stimmen 342 Personen (58,2 Prozent) ab, nicht sonderlich viel von Sebastian und Dennis zu halten. 246 User (41,8 Prozent) sind sich hingegen sicher, dass die Rosenkavaliere den Ladys den Kopf verdrehen werden.

Die Kommentare auf Social Media geben ein durchwachsenes Bild ab. "Warum dann zweimal derselbe Typ Mann?! Ergibt gar keinen Sinn...", ärgert sich ein Follower auf dem Instagram-Account des Senders, während ein anderer kommentiert: "Zwei unterschiedliche Typen hätte ich besser gefunden!" "Normale Leute! Super! Endlich keine Influencer!", freut sich wiederum ein anderer User.

