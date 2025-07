Bachelor Felix Stein lässt auf Einzeldates nichts anbrennen

In der aktuellen Folge von Die Bachelors sorgt Felix Stein wieder für romantische Höhenflüge – im wahrsten Sinne des Wortes. Kandidatin Seyma konnte sich gleich zu Beginn der siebten Woche freuen, denn sie ist die erste Teilnehmerin, die ein zweites Einzeldate mit Felix ergattert hat. Die beiden nutzten die Zeit, um über ihre Zukunftspläne zu sprechen, und Felix zeigte sich begeistert: "Das ist schon ein gutes Match." Neben liebevollen Gesprächen kamen auch zärtliche Küsse nicht zu kurz. Doch Seyma war nicht die Einzige, die dem Social-Media-Star diese Woche besonders nahekam. Auch Paulina durfte sich über einen innigen Moment mit ihm freuen.

Der spannendste Teil der Folge spielte sich in luftiger Höhe ab: Felix und Kandidatin Paulina wagten den Sprung aus dem Flugzeug auf etwa 3000 Metern Höhe. Für die 26-Jährige erwies sich der Wagemut als lohnend, denn: Felix versprach ihr zur Beruhigung vorab einen Kuss und hielt sein Wort. Nach sanfter Landung fackelte der Bachelor nicht lange und holte sich den Kuss, den er anschließend bei einem Einzeldate mit Paulina noch einmal leidenschaftlich wiederholte. Im Einzelinterview gab Paulina preis, dass dies für sie ein nahezu perfekter Moment war und der Kuss eine "10 von 10".

Felix scheint in dieser Staffel von "Die Bachelors" langsam aber sicher das totale Kussfieber gepackt zu haben, was sich nicht nur in dieser Woche zeigt. Nachdem der Bachelor in einer früheren Folge bereits mit Kandidatin Vivi beim romantischen Hochzeitsdate auf Tuchfühlung gegangen war, lassen sich immer deutlichere Präferenzen erkennen. Teilnehmerin Vicky durfte sich ebenfalls in der vergangenen Woche über leidenschaftliche Küsse mit dem Fotografen freuen. Es bleibt spannend, welche Kandidatin es schaffen wird, sein Herz endgültig zu erobern.

RTL Felix Stein bei "Die Bachelors" 2025

RTL / Felix Stein Paulina, "Die Bachelores"-Teilnehmerin 2025

RTL / Annette Etges Seyma, "Die Bachelors"-Kandidatin 2025