Zwischenbilanz: Fans finden Bachelor Felix Stein zu unnahbar

Felix Stein und Martin Braun suchen aktuell bei Die Bachelors nach der großen Liebe. Die Datingshow ist inzwischen mit sechs Folgen gestartet und fesselt die Zuschauerinnen und Zuschauer regelmäßig vor den Bildschirmen. Während Martin bei vielen Fans zunehmend Sympathiepunkte sammelt, hat es sein Kollege offenbar schwerer. Vor allem auf Instagram machen zahlreiche Kommentare deutlich, was manche stört: Der Fotograf wirke unnahbar, kühl und oberflächlich. "Felix sucht Frauen zu sehr nach optischen Kriterien aus – und genau das wird der Grund sein, warum er keine echte Beziehung finden wird", kritisiert ein Nutzer. Ein anderer ergänzt: "Echte Gefühle sehe ich da nicht."

Im Vergleich dazu wird der Versicherungs- und Finanzanlagefachmann von den Fans als authentischer und ehrlicher wahrgenommen. Besonders seine Gespräche mit den Kandidatinnen hinterlassen bei den Zuschauern einen bleibenden Eindruck. "Faszinierend, ich war eigentlich eher Felix-Fan als Martin, aber Martins Kennenlernen mit den Mädels wirkt für mich mittlerweile ehrlicher als bei Felix", schreibt ein User. Ein anderer stimmt dem zu: "Die Frauen sind toll, und bei Martin wird es langsam richtig spannend. Felix hingegen ist irgendwie unnahbar geblieben – er erzählt wenig von sich und seinem Leben, wirkt recht kühl und lovebombt die Frauen."

Bei seiner Familie und seinen engen Freunden steht der Content Creator aus Berlin allerdings in einem ganz anderen Licht. Wie Felix kürzlich gegenüber Promiflash erzählte, zeigte sich sein Vater begeistert von seinem Auftreten in der TV-Sendung. "Mein Vater meinte heute wieder so: 'Mensch, richtig cool. Du bist genau so, wie du bist. Ich erkenne die Jokes, die du machst. Genauso bist du'", verriet er beim Lascana Summer Club-Event. Während seine Liebsten ihn offenbar genau so sehen, wie er ist, bleibt abzuwarten, ob der 32-Jährige bei den Zuschauerinnen und Zuschauern am Ende noch punkten kann.

RTL Felix Stein mit den "Die Bachelors"-Teilnehmerinnen

RTL / Lena-Luise Grellert Felix Stein und Martin Braun, "Die Bachelors" im Jahr 2025

Getty Images Felix Stein, Mai 2025