Bachelor Martin Braun zieht sich Bänderriss beim Dreh zu

Martin Braun hat sich während der Dreharbeiten zur aktuellen Staffel von Die Bachelors verletzt. In der siebten Folge musste der Rosenkavalier das Geschehen aus der Männer-Villa heraus begleiten, da er sich am Pool eine schwere Blessur zuzog. Bei dem Unfall erlitt der zweifache Vater einen Bänderriss am Sprunggelenk. Trotz Schiene und Schonung ließ er sich jedoch nicht davon abhalten, das geplante Gruppendate mit den drei Kandidatinnen Linda, Leonie und Ann-Kathrin zu absolvieren. Gemeinsam verbrachten sie Zeit mit Hunden und hielten den Moment auf charmanten Fotos fest, um eine Tierschutzorganisation zu unterstützen.

Der Unfall könnte nicht nur seine Teilnahme an weiteren Aktivitäten der Show beeinflussen, sondern auch die Dynamik zwischen den verbleibenden Kandidatinnen und dem Bachelor verändern. Für Martin, der sich in vorherigen Episoden sehr aktiv und sportlich zeigte, bedeutet die Verletzung eine echte Umstellung. Dennoch bewies er, dass er sich nicht so leicht unterkriegen lässt. Das Date mit Linda, Leonie und Ann-Kathrin verlief harmonisch – und die gemeinsame Sache für den guten Zweck brachte neue Emotionen in das Abenteuer.

Für Martin war die Teilnahme an der Datingshow bisher eine Reise, die von intensiven Momenten geprägt war. Besonders ein Gespräch mit Clara, in dem sie über ihre emotionale Vergangenheit sprach, hatte ihn nachhaltig beeindruckt und viel über ihren Charakter verraten: Die Kandidatin teilte offen ihre Erfahrungen mit Depressionen und Selbstverletzung. "Ich finde das total stark von ihr. Ich respektiere das sehr und ziehe meinen Hut vor ihr, dass sie das so cool und locker mit mir geteilt hat. Das hat mir wirklich viel bedeutet", erklärte der 35-Jährige im Einzelinterview.

RTL Martin Braun und Felix Stein, "Die Bachelors" 2025

RTL Martin Braun bei "Die Bachelors" 2025

RTL / Annette Etges Clara, "Die Bachelors"-Kandidatin 2025