Sieht sich Felix Stein in weiteren Reality-TV-Formaten?

Felix Stein (33), bekannt aus der aktuellen Staffel von Die Bachelors, hat sich nun überraschend offen über seine Zukunftspläne in der Reality-TV-Welt geäußert. Der Fotograf, der aktuell gemeinsam mit Martin Braun die Rosen an die Kandidatinnen verteilt, stellte klar, wo für ihn persönlich die Grenzen liegen. "Ich bin 33, ich habe einen Sohn zu Hause. Ich sehe mich nicht irgendwo am Pool rumtwerken, auch besoffen mit irgendwem rummachen – das will ich nicht", erklärte er in einem Interview mit dem "Blitzlichtgewitter"-Podcast.

Neben seiner klaren Haltung gegen Partyformate grenzt sich Felix auch deutlich von Formaten ab, die intime Szenen vor der Kamera zeigen. Diese Haltung sei für ihn aber keinesfalls ein Urteil über andere, die bei solchen Shows mitmachen: "Jeder soll das machen, worauf er Bock hat. Für mich ist das nichts", erklärt er weiter. Seine Grenzen hat Felix also klar definiert und weiß genau, welche Art von medialer Präsenz für ihn infrage kommt.

Felix legt viel Wert darauf, sich selbst treu zu bleiben. Seine Fans wissen diese Haltung zu schätzen, wie auch die positiven Reaktionen auf seinen Auftritt bei "Die Bachelors" zeigen. Besonders dürfte ihm gefallen, dass ihm dabei keine inszenierte Rolle, sondern echte Authentizität zugeschrieben wird. Mit seiner offenen und bodenständigen Art zeigt der Social-Media-Star, dass auch ein Leben in der Öffentlichkeit mit klaren Prinzipien vereinbar ist.

Anzeige Anzeige

RTL Felix Stein, "Die Bachelors"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

RTL Felix Stein und Martin Braun, "Die Bachelors" 2025

Anzeige Anzeige

RTL Felix Stein mit den "Die Bachelors"-Teilnehmerinnen